Big Ears Festival announces official 2023 lineup

KNOXVILLE, Tenn. — Big Ears Festival is gearing up to celebrate 10 years in 2023!
The festival returns to Knoxville on March 30-April 2, 2023 and announced its official lineup on Monday, Sept. 12 on social media.
According to a tweet from Big Ears, the pre-sale for donors opened Monday, and previous festival pass holders get pre-sale access on Tuesday, Sept. 13.
Passes go on sale on the Big Ears website for everyone on Wednesday, Sept. 14 at 9 a.m. (EST).
After going on hiatus for two years due to the COVID-19 pandemic, Big Ears' 2022 return brought $36 million to Knoxville.
- AMADOU & MARIAM
- THE BAD PLUS
- DEVENDRA BANHART
- ANDREW BIRD
- CALEXICO
- GROUPER
- IBEYI
- IRON & WINE
- VIJAY IYER
- RICKIE LEE JONES
- CHARLES LLOYD
- LOS LOBOS
- JOE LOVANO
- CHRISTIAN MCBRIDE
- THE MOUNTAIN GOATS
- PINO PALLADINO & BLAKE MILLS FT. SAM GENDEL & ABE ROUNDS
- CÉCILE MCLORIN SALVANT
- ANTONIO SÁNCHEZ & BAD HOMBRE
- NATE SMITH + KINFOLK
- TYSHAWN SOREY
- AROOJ AFTAB, VIJAY IYER, & SHAHZAD ISMAILY (LOVE IN EXILE)
- MARC RIBOT (LOS CUBANOS POSTIZOS & THE JAZZ-BINS
- SAM GENDEL (CONCERT GROUP & DUO WITH SAM WILKES)
- BÉLA FLECK (MY BLUEGRASS HEART WITH MICHAEL CLEVELAND, SIERRA HULL, JUSTIN MOSES, MARK SCHATZ, & BRYAN SUTTON)
- WILLIAM PARKER (MAYAN SPACE STATION & IN ORDER TO SURVIVE)
- EDGAR MEYER TRIOS (WITH TESSA LARK & JOSHUA ROMAN)
- BILL FRISELL (TRIO WITH KNOXVILLE SYMPHONY ORCHESTRA & BILL FRISELL FOUR)
- MARY HALVORSON (AMARYLLIS & BELLADONNA)
- MAKAYA MCCRAVEN (IN THESE TIMES)
- THE MUSIC OF ELIANE RADIGUE (NATE WOOLEY & CAROL ROBINSON)
- THE MUSIC OF ANNEA LOCKWOOD (NATE WOOLEY & YARN/WIRE)
- STEVE REICH STRING QUARTETS (MIVOS QUARTET)
- THE MUSIC OF CATHERINE LAMB (JACK QUARTET)
- JOHN ZORN 70TH BIRTHDAY CELEBRATION
- BAGATELLES PT. 1 (BRIAN MARSELLA TRIO & JOHN MEDESKI TRIO)
- BAGATELLES PT. 2 (MARY HALVORSON TRIO & TRIGGER)
- CHAMBER MUSIC (JACK QUARTET WITH YURA LEE, MICHAEL NICOLAS & SAE HASHIMOTO)
- PAINKILLER (JOHN ZORN / BILL LASWELL / DAVE LOMBARDO)
- COBRA (FRISELL / HALVORSON / GREENE / MARSELLA / MEDESKI / NICOLAS / DUNN / HANES / HASHIMOTO / LOMBARDO / EDGCOMB / WOLLESEN)
- GNOSTIC TRIO (CAROL EMANUEL / BILL FRISELL / KENNY WOLLESEN)
- NOVE CANTICI (BILL FRISELL / JULIAN LAGE / GYAN RILEY)
- A CAPELLA VOCAL MUSIC (KIRSTEN SOLLEK / ELIZA BAGG / ELIZABETH BATES / SARAH BRAILEY / RACHEL CALLOWAY)
- 700 BLISS
- CHARLOTTE ADIGÉRY & BOLIS PUPUL
- TERRY ALLEN & THE PANHANDLE MYSTERY BAND
- ZOH AMBA
- REID ANDERSON
- ICHIKO AOBA
- CATERINA BARBIERI
- RAFIQ BHATIA
- BONNY LIGHT HORSEMAN
- VINICIUS CANTUARIA
- CAROLINE
- SIERRA FERRELL
- JOSEPHINE FOSTER
- FUJI||||||||||TA
- GATOS DO SUL
- MAEVE GILCHRIST
- STEVE GUNN
- LONNIE HOLLEY
- SIERRA HULL
- SONA JOBARTEH
- KALI MALONE
- AVA MENDOZA
- DAVID MOORE
- KEVIN MORBY
- BILL ORCUTT GUITAR QUARTET
- ALLISON RUSSELL
- RICH RUTH
- SON LUX
- CARL STONE
- TARBABY FT. DAVID MURRAY
- TARTA RELENA
- JAMES “BLOOD” ULMER
- ADIA VICTORIA
- THE WEATHER STATION
- XYLOURIS WHITE