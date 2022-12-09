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Entertainment

Big Ears Festival announces official 2023 lineup

One of Knoxville's biggest musical festivals returns on March 30-April 2, 2023. Tickets go on sale Wednesday at 9 a.m.
Credit: Big Ears Festival

KNOXVILLE, Tenn. — Big Ears Festival is gearing up to celebrate 10 years in 2023!

The festival returns to Knoxville on March 30-April 2, 2023 and announced its official lineup on Monday, Sept. 12 on social media.

According to a tweet from Big Ears, the pre-sale for donors opened Monday, and previous festival pass holders get pre-sale access on Tuesday, Sept. 13.  

Passes go on sale on the Big Ears website for everyone on Wednesday, Sept. 14 at 9 a.m. (EST).

After going on hiatus for two years due to the COVID-19 pandemic, Big Ears' 2022 return brought $36 million to Knoxville.

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Current 2023 lineup:

  • AMADOU & MARIAM
  • THE BAD PLUS
  • DEVENDRA BANHART
  • ANDREW BIRD
  • CALEXICO
  • GROUPER
  • IBEYI
  • IRON & WINE
  • VIJAY IYER
  • RICKIE LEE JONES
  • CHARLES LLOYD
  • LOS LOBOS
  • JOE LOVANO
  • CHRISTIAN MCBRIDE
  • THE MOUNTAIN GOATS
  • PINO PALLADINO & BLAKE MILLS FT. SAM GENDEL & ABE ROUNDS
  • CÉCILE MCLORIN SALVANT
  • ANTONIO SÁNCHEZ & BAD HOMBRE
  • NATE SMITH + KINFOLK
  • TYSHAWN SOREY
  • AROOJ AFTAB, VIJAY IYER, & SHAHZAD ISMAILY (LOVE IN EXILE)
  • MARC RIBOT (LOS CUBANOS POSTIZOS & THE JAZZ-BINS
  • SAM GENDEL (CONCERT GROUP & DUO WITH SAM WILKES)
  • BÉLA FLECK (MY BLUEGRASS HEART WITH MICHAEL CLEVELAND, SIERRA HULL, JUSTIN MOSES, MARK SCHATZ, & BRYAN SUTTON)
  • WILLIAM PARKER (MAYAN SPACE STATION & IN ORDER TO SURVIVE)
  • EDGAR MEYER TRIOS (WITH TESSA LARK & JOSHUA ROMAN)
  • BILL FRISELL (TRIO WITH KNOXVILLE SYMPHONY ORCHESTRA & BILL FRISELL FOUR)
  • MARY HALVORSON (AMARYLLIS & BELLADONNA)
  • MAKAYA MCCRAVEN (IN THESE TIMES)
  • THE MUSIC OF ELIANE RADIGUE (NATE WOOLEY & CAROL ROBINSON)
  • THE MUSIC OF ANNEA LOCKWOOD (NATE WOOLEY & YARN/WIRE)
  • STEVE REICH STRING QUARTETS (MIVOS QUARTET)
  • THE MUSIC OF CATHERINE LAMB (JACK QUARTET)
  • JOHN ZORN 70TH BIRTHDAY CELEBRATION
  • BAGATELLES PT. 1 (BRIAN MARSELLA TRIO & JOHN MEDESKI TRIO)
  • BAGATELLES PT. 2 (MARY HALVORSON TRIO & TRIGGER)
  • CHAMBER MUSIC (JACK QUARTET WITH YURA LEE, MICHAEL NICOLAS & SAE HASHIMOTO)
  • PAINKILLER (JOHN ZORN / BILL LASWELL / DAVE LOMBARDO)
  • COBRA (FRISELL / HALVORSON / GREENE / MARSELLA / MEDESKI / NICOLAS / DUNN / HANES / HASHIMOTO / LOMBARDO / EDGCOMB / WOLLESEN)
  • GNOSTIC TRIO (CAROL EMANUEL / BILL FRISELL / KENNY WOLLESEN)
  • NOVE CANTICI (BILL FRISELL / JULIAN LAGE / GYAN RILEY)
  • A CAPELLA VOCAL MUSIC (KIRSTEN SOLLEK / ELIZA BAGG / ELIZABETH BATES / SARAH BRAILEY / RACHEL CALLOWAY)
  • 700 BLISS
  • CHARLOTTE ADIGÉRY & BOLIS PUPUL
  • TERRY ALLEN & THE PANHANDLE MYSTERY BAND
  • ZOH AMBA
  • REID ANDERSON
  • ICHIKO AOBA
  • CATERINA BARBIERI
  • RAFIQ BHATIA
  • BONNY LIGHT HORSEMAN
  • VINICIUS CANTUARIA
  • CAROLINE
  • SIERRA FERRELL
  • JOSEPHINE FOSTER
  • FUJI||||||||||TA
  • GATOS DO SUL
  • MAEVE GILCHRIST
  • STEVE GUNN
  • LONNIE HOLLEY
  • SIERRA HULL
  • SONA JOBARTEH
  • KALI MALONE
  • AVA MENDOZA
  • DAVID MOORE
  • KEVIN MORBY
  • BILL ORCUTT GUITAR QUARTET
  • ALLISON RUSSELL
  • RICH RUTH
  • SON LUX
  • CARL STONE
  • TARBABY FT. DAVID MURRAY
  • TARTA RELENA
  • JAMES “BLOOD” ULMER
  • ADIA VICTORIA
  • THE WEATHER STATION
  • XYLOURIS WHITE

 

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