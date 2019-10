It's Hispanic Heritage Month and East Tennessee has quite a culinary variety to help you celebrate.

This is not a comprehensive list so if you don't see one of your favorite spots, let us know at 10Listens@wbir.com.

Mexico:

Cuba:

Aroma Cafe Cuban Food- 2570 E Broadway Avenue, Maryville, TN

Colombia:

La Gota Fria Restaurant- 723 N Campbell Station Road, Knoxville, TN

Guatemala:

Tienda Guatemala- 3617 Western Avenue, Knoxville, TN

Honduras:

Estrella Hondumex- 4705 Central Avenue Pike, Knoxville, TN

Sabor Catracho Latin Cuisine- 109 Roaring Fork Road, Gatlinburg, TN

El Salvador:

Mi Pais Tienda Y Deli- 408 E Inskip Drive, Knoxville, TN

Dominican Republic:

El Sabor Dominicano-American Café- 2487 Boyds Creek Highway, Sevierville, TN

Peru:

Aji Peruvian Restaurant- 5035 Ooltewah Ringgold Road, Ooltewah, TN

Ecuador:

Fresh Pot Cafe- 5425 TN-153, Hixson, TN

Brazil:

Brazeiros Knoxville - Brazilian Steakhouse- 6901 Kingston Pike, Knoxville, TN

Gaucho Urbano-Brazilian Steakhouse- 111 Valley Drive, Pigeon Forge, TN

