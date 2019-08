KNOXVILLE, Tenn. — Easy Chicken Fajita Wrap

INGREDIENTS:

1 whole wheat tomato wrap (10-inch)

1/2 cup lettuce

1/4 cup sliced onion

1/4 cup sliced peppers

1/4 cup salsa

1/4 cup mozzarella cheese

1/2 cup grilled chicken

In the center of flattened tortilla, place lettuce, onions and peppers.

Add salsa and mozzarella, then top with grilled chicken.

Fold over top and bottom edges of tortilla. Roll to create a wrap.

Presented by Neal Gartrell, Clean Eatz

8/5/2019